Симферополь, 10 марта, 2023, 05:08 — ИА Регнум. Все основные объекты, обеспечивающие жизнеобеспечение Крыма, надёжно защищены комплексами ПВО, заявил 10 марта глава региона Сергей Аксёнов в интервью РИА Новости.

Владислав Осипов ИА REGNUM ЗРК С-400

Аксёнов подчеркнул, что президент России Владимир Путин дал все необходимые поручения по защите полуострова Министерству обороны.

«Могу сказать, что все центральные объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность полуострова, в том числе и логистические, защищены максимально. С максимально возможных сегодня позиций», — сказал Аксёнов.

Глава Крыма не исключил проявления «человеческого фактора» и отметил, что «в жизни может быть всё». Но в целом, заверил он, угрозы Крыму нет.

Напомним, что украинские беспилотные летательные аппараты неоднократно пытались наносить удары по территории полуострова. Также до Крыма могут доставать американские ракеты, которые рассчитывает получить Киев.