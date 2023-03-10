Чита, 10 марта, 2023, 04:41 — ИА Регнум. Трое из 11 пострадавших в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Чите остаются под наблюдением врачей в медучреждениях. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба минздрава Забайкальского края.

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«Пострадавших 11 человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Из них госпитализированы трое человек, в том числе один несовершеннолетний», — уточнили в региональном ведомстве.

Ребёнок семи лет находится в краевой детской клинической больнице, его состояние врачи определили как тяжёлое. Второй пострадавший проходит лечение в краевой клинической больнице, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Третий пострадавший находится в Городской клинической больнице №1, его состояние названо удовлетворительным.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате взрыва бытового газа в жилом доме в посёлке Антипиха в Чите пострадали 11 человек, состояние двоих пострадавших оценивалось как тяжёлое.