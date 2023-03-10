Spiegel сообщил о яхте, связанной с делом о диверсиях на «Северных потоках»

Берлин, , 04:35 — REGNUM Парусная яхта «Андромеда» с портом приписки Бреге на острове Рюген (Германия) якобы использовалась при совершении подрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», пишет немецкий журнал Spiegel со ссылкой на свои источники.

Парусная яхта Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

По информации журналистов, диверсанты перевозили на судне взрывные устройства. В публикации уточняется, что яхту модели «Bavaria Cruiser 50» длиной 15 метров арендовали неизвестные лица.

В статье также говорится, что «Андромеда» вышла из порта Росток-Варнемюнде и на некоторое время пришвартовалось у порта Вик на острове Рюген. Spiegel также показал фотографию судна.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта немецкая газета Die Zeit, ссылаясь на полученные немецких властей, распространило информацию о том, что правоохранители в Германии, занимающиеся расследованием диверсий на «Северных потоках», якобы нашли судно, которое использовалось при совершении указанных атак.