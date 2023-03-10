Берлин, 10 марта, 2023, 04:35 — ИА Регнум. Парусная яхта «Андромеда» с портом приписки Бреге на острове Рюген (Германия) якобы использовалась при совершении подрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», пишет немецкий журнал Spiegel со ссылкой на свои источники.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Парусная яхта

По информации журналистов, диверсанты перевозили на судне взрывные устройства. В публикации уточняется, что яхту модели Bavaria Cruiser 50 длиной 15 метров арендовали неизвестные лица.

В статье также говорится, что «Андромеда» вышла из порта Росток-Варнемюнде и на некоторое время пришвартовалось у порта Вик на острове Рюген. Spiegel также показал фотографию судна.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта немецкая газета Die Zeit, ссылаясь на полученные данные немецких властей, распространило информацию о том, что правоохранители в Германии, занимающиеся расследованием диверсий на «Северных потоках», якобы нашли судно, которое использовалось при совершении указанных атак.