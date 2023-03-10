Токио предоставит Киеву в качестве помощи ещё $170 млн
Токио, 10 марта 2023, 04:24 — REGNUM Япония предоставит Украине около $170 миллионов в качестве экстренной экономической помощи, сообщает 9 марта пресс-служба украинского правительства.
Соответствующее грантовое соглашение подписали вице-премьер Украины Александр Кубраков и исполнительный старший вице-президент Японского агентства международного сотрудничества (JICA), координирующего официальную помощь правительства Японии другим государствам, Дзюнъити Ямада.
Соглашением предусматривается, что эти средства будут использованы, в частности, для немедленного восстановления критической энергетической и коммунальной инфраструктуры.
Напомним, в начале января было объявлено, что правительство Японии выделяет $95 млн на восстановление Украины. Эти средства будут направлены Программе развития ООН (ПРООН).
Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский рассказал о большой поддержке Украины со стороны Японии