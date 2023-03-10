Украина получит от Японии очередные $170 млн в качестве «экстренной помощи»

Токио, , 04:24 — REGNUM Япония предоставит Украине около $170 миллионов в качестве экстренной экономической помощи, сообщает 9 марта пресс-служба украинского правительства.

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Соответствующее грантовое соглашение подписали вице-премьер Украины Александр Кубраков и исполнительный старший вице-президент Японского агентства международного сотрудничества (JICA), координирующего официальную помощь правительства Японии другим государствам, Дзюнъити Ямада.

Соглашением предусматривается, что эти средства будут использованы, в частности, для немедленного восстановления критической энергетической и коммунальной инфраструктуры.

Напомним, в начале января было объявлено, что правительство Японии выделяет $95 млн на восстановление Украины. Эти средства будут направлены Программе развития ООН (ПРООН).

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