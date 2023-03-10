Вашингтон, 10 марта, 2023, 04:14 — ИА Регнум. Двухдневный визит намерен совершить в Оттаву президент США Джозеф Байден, где в ходе переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо обсудит вопросы предоставления помощи Украине и ввода новых антироссийских санкций. Об этом 9 марта сообщила пресс-служба Белого дома.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Джо Байден

Уточняется, что лидеры США и Канады обсудят «предпринимаемые усилия по поддержке Украины, наращиванию издержек для России и тех, кто поддерживает ее военные действия, и противодействию негативным последствиям войны для остального мира».

Кроме того, запланировано обсуждение двустороннего сотрудничества в области обороны и модернизации Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD). Также Байден и Трюдо намерены коснуться проблем, связанных с укреплением устойчивости цепочки поставок, борьбой с изменением климата и переходом к «зелёной» энергетике.

Отмечается, что в ходе переговоров американский и канадский лидеры обсудят региональные проблемы и дальнейшую совместную работу над ними, в том числе ситуацию на Гаити, борьбу с наркотрафиком и нелегальной миграцией.

В Белом доме указали, что Байден выступит в парламенте Канады, чтобы «подчеркнуть важность двусторонних отношений».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти США усилили охрану границы с Канадой на фоне роста числа нелегальных мигрантов, стремящихся попасть на американскую территорию.