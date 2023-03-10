США намерены оказывать поддержку МУС в его деятельности на Украине

Вашингтон, , 04:41 — REGNUM Вашингтон поддерживает расследование Международного уголовного суда (МУС) по Украине, заявил 9 марта официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Прайса, в последние два года США, для того чтобы улучшить отношения с МУС, напряжённо работали над отменой прежних американских санкций в отношении суда. Прайс подчеркнул, что Вашингтон не обсуждал конкретные формы поддержки деятельности суда, так как не хотел ставить под угрозу беспристрастность его расследования.

Чиновник отметил, что США поддержали расследование суда, объявленное в отношении Украины. Тем самым в Вашингтоне практически признали, что суд обладает необходимой юрисдикцией для расследования на Украине.

Напомним, что Россия не является членом МУС и не поддерживает его деятельности. Москва считает, что суд не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым, авторитетным органом международного правосудия.

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