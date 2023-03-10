Российский дипломат выступила против включения в Совбез ООН новых стран-членов

Нью-Йорк, США, , 03:38 — REGNUM Состав Совета Безопасности ООН после его реформы не должен превышать 20 стран, такое количество является оптимальным и превышать его нецелесообразно. Такое заявление сделала 9 марта советник постоянного представительства России при ООН Дина Гильмутдинова, выступая на неформальном заседании Генеральной Ассамблеи.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Российский дипломат отметила, что вопрос реформы Совбеза ООН — один из важнейших и одновременно самых сложных в повестке дня всемирной организации, так как речь идёт об органе, который в полном соответствии с Уставом ООН является ключевым по вопросам поддержания международного мира и безопасности. Поэтому, по словам Гильмутдиновой, при проведении реформы Совбеза ООН нужно ориентироваться на придание ему «более представительного характера», а усилия, направленные на расширение состава Совбеза ООН не должны сказаться на его способности эффективно и оперативно отвечать на возникающие вызовы.

«Мы выступаем за сохранение компактного характера состава Совета Безопасности. Его оптимальный численный состав не должен превышать 20 членов. Предложение нарастить состав до 25-26 или даже больше членов, которое выдвигает ряд делегаций, видится чрезмерным», — указала российский дипломат.

По мнению Гильмутдиновой, в работу Совбеза ООН в целях её сбалансированности следует вовлекать развивающиеся страны Африки, Азии и Латинской Америки

«Мы не видим добавленной стоимости, чтобы увеличивалось в Совете Безопасности число наиболее развитых государств, прежде всего из Западной Европы, которые с точки зрения справедливой представленности в этом органе всех регионов мира и так располагают в нем необоснованным большинством», — пояснила дипломат.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представители России и Китая решили не выступать на заседании Совета Безопасности ООН по сирийскому химическому досье.

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