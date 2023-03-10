The Epoch Times: Запад пострадал от антироссийских санкций больше России

Вашингтон, , 03:13 — REGNUM Запад сильнее, чем Россия, пострадал от антироссийских санкций, написали в своей статье для американской газеты The Epoch Times экономист Патриция Адамс и обозреватель Лорэнс Соломон.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Они отмечают, что введенные против Москвы ограничения стали «самым грандиозным просчетом» западных стран. По мнению авторов публикации, санкции вызвали инфляцию, экономический спад и дефицит энергоносителей.

При этом Адамс и Соломон указывают на то, что Россия не только переодела трудности, но и стала улучшать свое положение. Они привели информацию Международного валютного фонда, в соответствии с которой российская экономика в 2022 году должны расти быстрее, чем экономика Германии или Британии.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта президент России Владимир Путин заявил, что санкции Запада сыграли положительно на развитии РФ, поскольку страна встала на путь своей дальнейшей суверенизации. Он также подчеркнул, что возникшие из-за ограничений трудности удалось преодолеть.