Вашингтон, 10 марта, 2023, 03:13 — ИА Регнум. Запад сильнее, чем Россия, пострадал от антироссийских санкций, написали в своей статье для американской газеты The Epoch Times экономист Патриция Адамс и обозреватель Лорэнс Соломон.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Они отмечают, что введенные против Москвы ограничения стали «самым грандиозным просчетом» западных стран. По мнению авторов публикации, санкции вызвали инфляцию, экономический спад и дефицит энергоносителей.

При этом Адамс и Соломон указывают на то, что Россия не только переодела трудности, но и стала улучшать свое положение. Они привели информацию Международного валютного фонда, в соответствии с которой российская экономика в 2022 году должны расти быстрее, чем экономика Германии или Британии.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта президент России Владимир Путин заявил, что санкции Запада сыграли положительно на развитии РФ, поскольку страна встала на путь своей дальнейшей суверенизации. Он также подчеркнул, что возникшие из-за ограничений трудности удалось преодолеть.