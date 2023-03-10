Бывшего президента Перу Педро Кастильо приговорили к трём годам предварительного заключения

Лима, , 03:18 — REGNUM Верховный суд Перу приговорил экс-президента страны Педро Кастильо к трём годам предварительного заключения, сообщает 10 марта пресс-служба суда.

Педро Кастильо Иван Шилов © ИА REGNUM

«Верховный суд предварительного следствия приговорил Педро Кастильо к 36 месяцам предварительного заключения за то, что он является предполагаемым лидером преступной организации в преступлениях, совершенных в государственной нефтяной компании Petroperu, министерствах транспорта, жилищного хозяйства, строительства, и здравоохранения», — говорится в блоге Верховного суда в Twitter.

Напомним, что в декабре прошлого года отстранённый от должности Кастильо уже был приговорён к полутора годам предварительного заключения по делу о мятеже. В результате массовых беспорядков, в которых обвинили сторонников экс-президента, в Перу погибли десятки человек.

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