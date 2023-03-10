Вашингтон, 10 марта, 2023, 03:10 — ИА Регнум. Проект федерального бюджета США на 2024 финансовый год предполагает выделение $1,7 млрд на помощь Украине «в войне против России». ОБ этом 9 марта сообщает Госдепартамент США в распространённом заявлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский бюджет

«Данный запрос включает $1,7 миллиарда, которые помогут Украине одержать победу в войне и заложить фундамент для реформ и восстановления в целях победы в мире и поддержки усилий других партнеров, пострадавших от войны, в стабилизации их экономик и подготовке к восстановлению», — указано в документе американского внешнеполитического ведомства.

При этом всего на поддержку Украины планируется выделить $6 млрд, но отсутствует конкретная детализация, для военной или экономической помощи предназначены эти деньги.

На финансирование международных программ, включая проекты госдепартамента и Агентства США по международному развитию предложенный Белым домом проект бюджета предусматривает порядка $70,5 миллиарда, что на $7 долларов (11%) больше, чем в 2023 финансовом году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на расходы министерства обороны США в 2024 финансовом году проектом федерального бюджета предусмотрено до $842 млрд, что на 3,2% больше, чем в 2023 финансовом году