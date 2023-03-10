Белград, 10 марта, 2023, 03:13 — ИА Регнум. Сербское оружие может оказаться в «горячих точках», признал 9 марта президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Happy TV.

mod.gov.rs Учения сербской армии

При этом он назвал «ложью» и «махинациями» информацию о том, что Белград поставляет оружие Украине.

«Что на самом деле является правдой? Речь идет о партии боеприпасов, оказавшейся в Турции. Какие бы боеприпасы вы ни экспортировали, они окажутся в Сирии, Мали, где-то там, где идёт война. Мы соблюдали все законы, ничто не нарушали, всё прозрачно, как слеза, и, конечно, ни Россия, ни Украина не были тут замешаны. Если вы экспортируете оружие во многие страны, то есть трейдеры, и оно может оказаться на Украине или в России. Мы должны кормить людей, наша экономика должна процветать. Мы изготовляем оружие, а не каблуки для обуви, так что же нам теперь делать?! Нарушили ли мы какие-либо законы? Нет!» — сказал Вучич.

Напомним, что в СМИ появилась информация о поставках сербского оружия и боеприпасов Киеву. Эти сведения были категорически отвергнуты Вучичем и министерством обороны Сербии.