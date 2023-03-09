Лондон, 10 марта, 2023, 02:38 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский получил удар от польского правительства из-за решения Варшавы обязать украинских беженцев в Польше оплачивать половину расходов на жилье, пишет британская газета Daily Express.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

Решение вступило в силу с 1 марта. Оно коснулось тех переселенцев, которые находятся в Польше более 120 дней. При этом максимальная сумма платежа не должна превышать 40 злотых.

Уже с мая беженцы должны будут оплачивать 75% стоимости проживания, если они находятся на польской территории более 180 дней. В их случае сумма платежа будет ограничена 60 злотыми.

Польша объяснила такой шаг неспособностью дальше поддерживать беженцев в вопросе компенсации проживания. В статье Daily Express приводятся слова заместителя министра внутренних дел республики Павла Шефернакера, который заявил, что новые правила «носят мотивирующий характер».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта газета Rzeczpospolita написала о том, что в Польше были выявлены случаи незаконного получения пособий украинскими беженцами. Речь идет о пособиях на ребенка, доступных по закону лишь тем переселенцам, которые находятся на польской территории постоянно.