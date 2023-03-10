Полиция квалифицировала стрельбу в Гамбурге как «убийство на почве одержимости»

Гамбург, Германия, , 02:31 — REGNUM Стрельбу в Гамбурге, в результате которой погибли как минимум шесть человек и 24 получили ранения, в полиции назвали «убийством на почве одержимости». Об этом 9 марта сообщило агентство DPA.

Стрельба Lisa Roe

Злоумышленник открыл стрельбу по людям около 21:00 (23:00 мск) 9 марта в городском районе Альстердорф. Отмечается, что инцидент произошёл в религиозном центре, где проходят мероприятия секты «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Стрелявший с места происшествия скрылся.

Как уточнили в полиции Гамбурга, мотивы преступления остаются неизвестными. В связи с этим в правоохранительных органах призвали граждан не распространять слухи и предположения, а ждать официальных заявлений по инциденту.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате атаки злоумышленника в Гамбурге погибли как минимум шесть человек, семь человек получили тяжёлые ранения, ещё 17 пострадали легко. Сотрудники правоохранительных органов рекомендовали жителям районов, расположенных рядом с местом происшествия, оставаться дома до завершения спецоперации по поимке злоумышленника и его возможных сообщников.

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