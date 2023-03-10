Грузинские оппозиционеры жгут российские флаги и требуют возвращения Абхазии в состав Грузии

Тбилиси, , 02:33 — REGNUM Митингующая в центре Тбилиси грузинская оппозиция требует возвращения Абхазии в состав Грузии, сообщают 10 марта грузинские телеканалы.

Русофобия в Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

Грузинские оппозиционеры на митинге постоянно и всячески демонстрируют свою крайнюю русофобию. Нынешнее грузинское правительство они принципиально называют «русским». Также «русскими» они считают законопроекты об иноагентах, которые пытается принять парламентское большинство.

Митингующие показательно сожгли российский флаг прямо на проспекте Руставели, а затем принялись громко скандировать «Сухум! Сухум!», требуя вернуть «мятежную Абхазию» в состав грузинского государства.

Напомним, что Абхазия де-факто отделилась от Грузии во время войны 1992–1993 годов. В 2008 году Россия признала независимость Абхазии. Кроме того, в 2008 году независимость Абхазии была признана Никарагуа, в 2009-м — Венесуэлой и Науру, а в 2018-м — Сирией.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Абхазии: беспорядки в Тбилиси были проинструктированы из США