Financial Times: США в частном порядке призвали мировых трейдеров торговать российской нефтью

Вашингтон, , 02:06 — REGNUM Министерство финансов США в частном порядке призвало крупнейших трейдеров мира Trafigura и Gunvor возобновить торговлю российской нефтью, которая соответствует условиям ценового потолка, 9 марта пишет газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

Российская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации издания, представители ведомства провели ряд встреч с указанными организациям, чтобы те без опаски вновь стали заключать сделки для поставок сырья из России.

В публикации подчеркнули, что такими действиями США стремятся сохранить объемы поставляемой из РФ нефти и одновременно с этим стараются снизить доходы Москвы через введение ограничительных цен на сырье.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что введенный Западом потолок цен на нефть оказался довольно «вольготным», и это привело к его неэффективности.