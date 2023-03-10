Суд в Париже отклонил иск жены Макрона к распространителям слухов о том, что она была мужчиной

Париж, , 02:04 — REGNUM Гражданский иск супруги президента Франции Брижит Макрон к распространителям слухов о том, что она якобы раньше была мужчиной, отклонил суд в Париже. Об этом 9 марта сообщает Agence France-Presse (AFP).

Брижит Макрон Presidencia de la República Mexicana

Брижит Макрон, её дети и брат подали исковое заявление в суд в феврале 2022 года в связи с появлением в широком доступе в интернете видеоролика, где утверждалось, что супруга президента Франции якобы раньше была мужчиной. Авторами ролика были две женщины, которые в видеосюжете уверяли, что Брижит Макрон раньше была мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье, который потом сменил пол и стал женщиной.

При этом на самом деле Тронье — это фамилия первой леди Франции до замужества. Истцы добивались компенсации за вмешательство в личную жизнь, однако суд отклонил иск. Согласно резолюции суда, изложенные в исковом заявлении факты следует квалифицировать как публичную клевету.

Однако Брижит Макрон, по мнению юристов, может выиграть дело, так как одновременно с гражданским иском она подала уголовный иск, где жаловалась именно на публичную клевету со стороны авторов оскорбительного видеоролика. Разбирательство по данному иску всё ещё продолжается.

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