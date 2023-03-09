Минск, 10 марта, 2023, 01:46 — ИА Регнум. Нота, которая была направлена Литвой о якобы небезопасности Белорусской АЭС, является частью большой информационной кампании против Белоруссии, сообщили 9 марта в пресс-службе министерства энергетики Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

В ведомстве отметили, что все обвинения со стороны Вильнюса голословны. Ранее литовский МИД вручил представителю белорусского посольства ноту протеста в связи с планами Белоруссии в 2023 году запустить второй энергоблок БелАЭС.

В Литве утверждают, что такой шаг «удвоит угрозы ядерной безопасности и окружающей среде» в регионе. В Вильнюсе также призвали Минск отказаться от запуска энергоблока.

В минэнерго Белоруссии в свою очередь заявили, что Литва продолжает продвигать антибелорусскую риторику на международном уровне и пытается повысить свою важность в глазах Европы, выставляя Белорусскую АЭС «угрозой» для европейских стран.

В Минске отметили, что литовские власти выдумывают обвинения с явно политизированным подтекстом. В ведомстве также подчеркнули, что на БелАЭС соблюдаются все необходимые нормы безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что физический запуск в сеть второго энергоблока Белорусской АЭС планируется осуществить в апреле 2023 года.