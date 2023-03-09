Перуджа, Италия, 10 марта, 2023, 01:33 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 4,6 и 3,9 были зафиксированы сейсмологами в центральной части Италии. Об этом 9 марта сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV).

Yaelo Землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался в районе Перуджи, при этом землетрясение ощущалось в соседних регионах Марке и Тоскана. Пострадавших и разрушений в результате землетрясений нет, жители региона жаловались лишь на незначительные повреждения зданий.

Подземные толчки были зарегистрированы спустя лишь несколько часов после землетрясения магнитудой 5,0, эпицентр которого находился в 20 км от Перуджи. В целях безопасности власти Перуджи и Ассизи приняли решение закрыть образовательные учреждения 10 и 11 марта. За эти два дня специалисты осмотрят здания школ и университетов и на предмет повреждений. Также будут проверены и здания университетов в области Умбрия.

В ряде городов власти в специально оборудованных местах разместили палатки для тех граждан, которые опасаются ночевать дома, испугавшись подземных толчков.