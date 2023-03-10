Педагогический университет планируется создать в ДНР

Горловка, ДНР, , 01:39 — REGNUM Новый университет будет создан в Донецкой Народной Республике, сообщает 9 марта пресс-служба Министерства образования и науки ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом было заявлено на состоявшемся в Донецке торжественном открытии Года педагога и наставника. В проводившемся в очном и онлайн-формате мероприятии приняли участие врио главы ДНР Денис Пушилин, заместитель председателя правительства ДНР Лариса Толстыкина, министр образования и науки ДНР Ольга Колударова.

Новый университет будет создан на базе Горловского института иностранных языков. Он будет иметь статус федерального педагогического университета и перейдёт в подчинение Министерства просвещения России.

Напомним, что о создании на территории ДНР нового педагогического вуза федерального подчинения было заявлено в ноябре прошлого года. Университет будет охватывать своей деятельностью всю территорию республики, в том числе и освобождённые районы.