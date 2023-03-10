В Гамбурге неизвестный открыл стрельбу, погибли как минимум шесть человек

Берлин, , 01:13 — REGNUM Как минимум шесть человек погибли в результате стрельбы в Гамбурге. Об этом 9 марта сообщило издание Hamburger Morgenpost.

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Нападение вооружённого злоумышленника произошло вечером около 21:00 по местному времени (23:00 мск) в районе Альстердорфе, возле центра, в котором проводит мероприятия одна из религиозных общин.

Уточняется, что прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили шестерых человек без признаков жизни, ещё семь человек получили серьёзные ранения, 17 пострадавших ранены легко. Все пострадавшие были госпитализированы.

Отмечается, что злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия. Район, в котором произошла стрельба, оцеплен, жителям Гамбурга рекомендовано оставаться дома до окончания специальной операции полиции по поимке преступника и его возможных сообщников.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх пострадавших в результате теракта в израильском Тель-Авиве.

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