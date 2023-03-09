Вашингтон, 10 марта, 2023, 01:06 — ИА Регнум. Власти США в проекте бюджета на 2024 финансовый год не планируют использовать замороженные активы России в качестве источника финансирования экономической помощи Украине, заявил заместитель американского госсекретаря по вопросам менеджмента и ресурсов Джон Басс 9 марта на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

Он утверждает, что пополнение статьей происходит за счет бюджета Соединенных Штатов. Басс уточнил, что тема, касающаяся блокированных российских активов, рассматривалась отдельно.

Замгоссекретаря считает, что более подробную информацию по этому вопросу следует уточнять у более осведомленных американских чиновников.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что Западу рано или поздно придется вернуть России ее замороженные активы. Дипломат предположил, что западным странам необходимо будет также выплатить Москве проценты с удерживаемых сумм.