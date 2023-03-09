Тбилиси, 10 марта, 2023, 00:59 — ИА Регнум. В Тбилиси на митинге перед зданием парламента оппозиция потребовала отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов, сообщает 10 марта грузинский телеканал «Рустави 2».

police.ge Беспорядки. Тбилиси

Первоначально митингующие требовали освобождения всех задержанных во время беспорядков в Тбилиси и проведения чрезвычайного заседания парламента. Но после того МВД выпустило на свободу всех задержанных, 133 человека, требования оппозиционеров существенно изменились.

Стали звучать призывы к отставке грузинского правительства и проведению досрочных парламентских выборов.

«Мы требуем, чтобы правительство ушло в отставку. Мы также требуем, чтобы были проведены внеочередные выборы в парламент… Этот русский закон является чрезвычайно важной проблемой для Грузии. Как и массовое заселение русских в Грузию и укрепление в Грузии русского капитала», — заявил член Лейбористской партии Лаша Чхартишвили.

Напомним, что причиной возникших беспорядков в Тбилиси стало намерение парламентского большинства принять законы об иноагентах. Грузинская оппозиция резко выступает против этих законов, с присущей ей русофобией называя их «русскими».