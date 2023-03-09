Тель-Авив, Израиль, 10 марта, 2023, 00:52 — ИА Регнум. Акции протеста против правительства премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху возобновились в Тель-Авиве. Об этом 9 марта сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Представители оппозиции и их сторонники собрались вечером 9 марта на площади Хабима в центре Тель-Авива. Акция протеста проходит мирно, протестующие бьют в барабаны, гудят в дудки и жгут факелы.

Время от времени демонстранты скандируют протестные лозунги. Сотрудники полиции охраняют площадь, но не вмешиваются в происходящее. Беспорядков в ходе акции протеста не наблюдается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Израиля Нетаньяху назвал акции протеста оппозиции признаком «сильной демократии» в стране. Политик указал, что протесты являются естественной частью противостояния сторонников и противников судебной реформы.