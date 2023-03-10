Лавров обсудил с министром иностранных дел Саудовской Аравии стабилизацию в Персидском заливе

Эр-Рияд, , 00:38 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд обсудили стабилизацию в Персидском заливе, сообщил 9 марта на совместной пресс-конференции руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, обе страны подчеркивают необходимость того, что все проблемы ближневосточного региона следует решать через политический диалог всех заинтересованных сторон. Лавров также заявил, что Россия продвигает концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.

Он добавил, что российские власти продолжат переговоры по указанной теме.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в немецкой газете Junge Welt вышла статья обозревателя Йорга Кронауэра о том, США вынуждены уйти из Персидского залива и уступить место Китая, в связи с чем арабские страны собираются активизировать свою внешнюю политику.