Эр-Рияд, 10 марта, 2023, 00:38 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд обсудили стабилизацию в Персидском заливе, сообщил 9 марта на совместной пресс-конференции руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По его словам, обе страны подчеркивают необходимость того, что все проблемы ближневосточного региона следует решать через политический диалог всех заинтересованных сторон. Лавров также заявил, что Россия продвигает концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.

Он добавил, что российские власти продолжат переговоры по указанной теме.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в немецкой газете Junge Welt вышла статья обозревателя Йорга Кронауэра о том, что США вынуждены уйти из Персидского залива и уступить место Китаю, в связи с чем арабские страны собираются активизировать свою внешнюю политику.