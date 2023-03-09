Вашингтон, 10 марта, 2023, 00:20 — ИА Регнум. Семь американских сенаторов из Конгресса США предложили ввести запрет на импорт российского урана на украинскую территорию, говорится в их заявлении, опубликованном 9 марта на сайте законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

В инициативную группу вошли как трое демократов, так и четверо представителей Республиканской партии. В их числе оказались республиканец Джон Баррассо (избран в сенат от штата Вайоминг) и член Демпартии Джо Манчин (штат Западная Вирджиния).

По словам Баррассо, на первом этапе следует навсегда отрезать американскую экономику от всей российской энергетики, включая уран. Он утверждает, что такая мера лишит Россию любых доходов и укрепит национальную безопасность США.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта Bloomberg опубликовало статью, в которой со ссылкой на источники в американской разведке говорилось, что в Вашингтоне обеспокоены наращиванием поставок российского урана в Китай. Власти США полагают, что это может привести к значительному увеличению китайского ядерного арсенала.