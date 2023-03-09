Сухум, 10 марта, 2023, 00:56 — ИА Регнум. Беспорядки в Тбилиси являются очередной попыткой силового свержения власти на постсоветском пространстве, заявил 9 марта глава МИД Абхазии Инал Ардзинба, заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Дмитрий-5-Аверин Грузия, Абхазия и Южная Осетия

По словам министра, активное использование так называемыми «мирными демонстрантами» акций прямого действия в виде «коктейлей Молотова», перекрытия улиц и других форм агрессивного поведения однозначно указывает на то, что они хорошо проинструктированы Государственным департаментом США и соответствующими подразделениями американского посольства в Тбилиси. Кроме того, Ардзинба отметил традиционно деструктивную роль так называемых НПО в подготовке таких мероприятий.

Ардзинба подчеркнул, что президент Абхазии Аслан Бжания, находясь в постоянном контакте с руководителями силовых структур, осуществляет оперативный мониторинг ситуации.

Государственная граница Абхазии находится под надёжной защитой соответствующих абхазских и российских специальных подразделений, система безопасности в регионе останется стабильной, отметил Ардзинба.

Примечательно, что митингующие, находящиеся перед зданием парламента в Тбилиси, скандировали «Сухум! Сухум!», призывая силой вернуть Абхазию в состав Грузии.

Напомним, что 7 и 8 марта в центре грузинской столицы произошли ожесточённые столкновения оппозиционных демонстрантов с полицией, приведшие к значительному количеству пострадавших.