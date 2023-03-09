Секретарь СНБО Данилов признался, что украинские в хзоеннослужащие умирают за интересы НАТО

Киев, , 23:54 — REGNUM Военнослужащие ВСУ умирают за интересы Североатлантического альянса, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов 9 марта в эфире ток-шоу «Говорит большой Львов».

Алексей Данилов Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что Киев защищает не только себя, но и западные страны, и на Западе должны слышать об этом. Данилов добавил, прибалтийские республики и Польша входят в число тех, за кого воюет Украина.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВСУ уже фактически являются армией НАТО. 27 советник офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что без победы и восстановления в границах 1991 года Украина может прекратить существование как государство.