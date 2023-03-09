Премьер Израиля Нетаньяху назвал атаку в Тель-Авиве терактом и пожелал выздоровления раненым

Тель-Авив, Израиль, , 23:45 — REGNUM Серьёзным террористическим актом назвал нападение на людей в центре Тель-Авива премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Об этом 9 марта сообщает издание The Jerusalem Post.

Биньямин Нетаньяху Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня вечером совершен тяжелый теракт в Тель-Авиве. Я хочу пожелать раненым скорейшего выздоровления от своего имени и имени моей супруги», — сказал премьер-министр Израиля.

Также Нетаньяху выразил поддержку силовикам, работающим на месте происшествия и отметил, что правительство намерено усилить работу силовых структур против террористов.

В свою очередь, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир также квалифицировал атаку в Тель-Авиве как тяжёлый теракт.

«Тяжелый теракт в Тель-Авиве. В этот трудный момент я молюсь о выздоровлении раненых и желаю им скорейшего выздоровления от имени всего народа Израиля», — заявил Бен-Гвир.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате стрельбы в центре Тель-Авива пострадали три человека. Один из нападавших был нейтрализован полицией, произошедшее квалифицировано как теракт.

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