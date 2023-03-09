Михаил Фридман и Пётр Авен продадут свои доли в «Альфа-банке» за $2,34 млрд

Москва, , 23:53 — REGNUM Российские бизнесмены Михаил Фридман и Пётр Авен намерены продать своему деловому партнёру Андрею Косогову принадлежащие им доли в «Альфа-банке» за 178 млрд рублей ($2,34 млрд), сообщает 9 марта британская газета Financial Times.

Пётр Авен LetterOne Group

По словам источника газеты, живущие в Лондоне предприниматели «хотят предпринять всё возможное для того, чтобы избавившись от своих российских активов, добиться снятия санкций», которые были введены против них Великобританией и ЕС после начала СВО.

Передача активов должна быть завершена весной этого года, однако, по данным издательства, с её осуществлением могут возникнуть сложности, так как она требует одобрения регуляторов нескольких стран.

Напомним, что в марте 2022 года из числа акционеров банка вышли Герман Хан и Алексей Кузьмичев. После этого Косогов, который был одним из миноритарных акционеров «Альфа-банка», стал его крупнейшим бенефициаром с долей 41%.

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