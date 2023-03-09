Москва, 9 марта, 2023, 23:39 — ИА Регнум. Реализация совместных проектов России и Египта в сферах энергетики и промышленности обсуждалась в ходе телефонной беседы российского президента Владимира Путина и египетского лидера Абделя Фаттаха ас-Сиси, 9 марта сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Кроме того, главы государств отметили поступательное развитие взаимовыгодных контактов обеих стран в экономике и гуманитарной области.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря власти Египта объявили об открытии в восточной части Средиземного моря крупного месторождения газа. Оно расположено в геологоразведочном блоке Наргис.