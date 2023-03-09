Президент США планирует увеличить бюджет Пентагона до $842 млрд

Вашингтон, , 23:30 — REGNUM Согласно опубликованному проекту бюджета, расходы министерства обороны США в 2024 финансовом году вырастут до $842 млрд, что на 3,2% больше, чем в 2023 финансовом году, сообщает 9 марта Defense News.

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Президентская администрация обнародовала лишь некоторые подробности проекта бюджета, но стало известно о выделении $9,1 млрд на инициативу «по тихоокеанскому сдерживанию», призванную укрепить военное присутствие США в регионе на фоне растущей напряженности в отношениях с Китаем. План расходов также включает $37,7 млрд для продолжения модернизации американского ядерного арсенала.

«Этот бюджет укрепляет нашу приверженность противостоянию глобальным вызовам и обеспечению безопасности Америки. В нём изложены важные расходы, позволяющие превзойти Китай в глобальной конкуренции и продолжить поддержку Украины перед лицом неспровоцированной российской агрессии», — написал президент США Джо Байден в сопроводительном послании Конгрессу.

В проекте планируется $6 млрд на поддержку Украины, хотя неясно, предназначены ли эти деньги для военной или экономической помощи Киеву.

Напомним, что США обладают крупнейшим оборонным бюджетом в мире. Для сравнения, военные расходы Китая в 2023 году составят около $225 млрд.

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