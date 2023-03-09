В Тель-Авиве нейтрализован один из стрелявших в людей злоумышленников
Тель-Авив, Израиль, 9 марта 2023, 23:10 — REGNUM Полиция нейтрализовала одного из злоумышленников, стрелявших по людям в центре израильского Тель-Авива. Об этом 9 марта сообщает издание The Jerusalem Post.
Неизвестные злоумышленники открыли стрельбу по людям в центре Тель-Авива на улице Дизенгоф. В результате стрельбы были ранены три человека, один из пострадавших госпитализирован в критическом состоянии, второй поступил в больницу в состоянии средней тяжести, третий получил лёгкие ранения.
Как уточнил начальник окружной полиции Тель-Авива, по предварительной информации, злоумышленников было двое, один из них нейтрализован, второму удалось скрыться, он разыскивается.
Полиция Израиля квалифицировала нападение как теракт. Информация о гражданстве пострадавших уточняется.
Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх пострадавших в результате стрельбы в центре Тель-Авива.
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