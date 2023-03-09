Тирасполь, 9 марта, 2023, 23:03 — ИА Регнум. Созданная СБУ для подготовки теракта в Приднестровье террористическая сеть полностью обезврежена, заявил 9 марта в видеообращении глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

Иван Шилов ИА REGNUM Вадим Красносельский

«Мы обезвредили всех: ту сеть, которая была здесь, в Приднестровье. На сегодняшний день остается открытым один вопрос — это уровень принятия решения о совершении террористического акта в Приднестровье», — сообщил приднестровский лидер.

Он рассказал, что поручил министру иностранных дел республики подготовить обращение к постоянным членам Совета Безопасности ООН в связи с попыткой совершения теракта. Красносельский также отметил, что обратится к ОБСЕ и участникам переговоров по приднестровскому урегулированию с просьбой обеспечить безопасность в регионе.

Кроме того, глава республики призвал жителей ПМР не видеть в украинских беженцах врагов. Он добавил, что в Приднестровье находятся 25 тыс. вынужденных переселенцев с Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики объявило, что в ПМР был предотвращен теракт. Целью злоумышленников были некоторые должностные лица Приднестровья, в том числе и Вадим Красносельский.