МВД Грузии отпустило всех задержанных участников массовых беспорядков в Тбилиси

Тбилиси, , 23:28 — REGNUM МВД Грузии заявило об освобождении всех задержанных во время беспорядков, произошедших в центре Тбилиси, сообщает 9 марта официальный сайт грузинского ведомства.

Беспорядки. Тбилиси police.ge

Всего в течение двух дней полицией было задержано 134 человека. 133 из них совершили административные правонарушения. В настоящий момент все они освобождены из-под стражи. В отношении одного задержанного возбуждено уголовное дело за нападение на сотрудников полиции.

По сведениям МВД, во время беспорядков в результате насильственных действий демонстрантов пострадали более десятка полицейских. Митингующими было подожжено несколько полицейских автомобилей, разбиты пожарная машина и служебный автобус грузинской спецслужбы.

Напомним, что 7 и 8 марта в Тбилиси перед зданием парламента произошли ожесточённые столкновения демонстрантов с полицией. Поводом для беспорядков стало намечаемое принятие парламентом страны законопроектов об иностранных агентах.

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