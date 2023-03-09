Лондон, 9 марта, 2023, 22:45 — ИА Регнум. Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае 2023 года опустилась ниже $82 за баррель впервые с 28 февраля на 1,21% и составила $81,66 за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Кроме того, снизился и фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2023 года. Цена на нее упала на 1,24% и достигла $75,71 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта стоимость нефти Brent с поставкой в мае опустилась на лондонской бирже ICE с $84 до $82,4 за баррель.