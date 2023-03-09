Мелитополь, 9 марта, 2023, 22:41 — ИА Регнум. Как минимум пять мощных взрывов прогремели в течение пяти минут в российском городе Запорожье, временно оккупированном украинской армией. Об этом 9 марта сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

Как уточнил Рогов, первый взрыв прозвучал в Запорожье около 21:00 мск, затем, начиная с 21:03, взрывы продолжились. Всего взрывов было не менее пяти.

«В Вольнянске — северном пригороде Запорожья — за две волны в течение пяти минут прозвучало не менее пяти взрывов (2+3)», — отмечает Рогов.

Кроме того, Рогов, сообщил, что в одном из районов Запорожья после взрывов начался пожар и перебои с подачей электроэнергии, а в Вольнянске «электричество пропало практически во всём городе».

Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге на всей территории Украины.