Москва, 9 марта, 2023, 22:33 — ИА Регнум. Мужчина, который, предположительно, толкнул подростка под поезд в московском метро, дал признательные показания и раскаялся, 9 марта сообщает сайт «МВД Медиа».

(сс) usadifranci Метро

Задержанный заявил, что конфликтов между ним и юношей не было. Мужчина не смог объяснить цель своих действий.

«Сам не понимаю… конфликтной ситуации не было», — сказал он.

Задержанный также рассказал, что сделал это осознано, понимая, что подросток может погибнуть. В главном управлении СК РФ по городу Москва уточнили, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30 УК РФ).

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3787714" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Напомним, инцидент в метро произошел днем 9 марта. На видеозаписи, опубликованной департаментом транспорта Москвы, видно, мужчина внезапно подходит к подростку и толкает того под приближающийся поезд.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3787714" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В прокуратуре сообщили, что пятнадцатилетний юноша выжил и его здоровью «ничего не угрожает».