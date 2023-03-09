Глава минэнерго Украины заявил о возобновлении подачи электроэнергии в 14 областях страны

Киев, , 22:47 — REGNUM На Украине возобновлено электроснабжение в большинстве областей, в которых в результате массированного удара ВС России были повреждены энергетические объекты, сообщает 9 марта пресс-служба украинского правительства.

Энергетика на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. По его словам, на этот раз российская армия применила новую тактику нанесения ударов — использовались одновременно разные типы ракет и дроны.

«К сожалению, есть попадания как в объекты генерации, так и в объекты передачи, то есть электрические подстанции. Ситуация непростая, но уже сейчас мы можем констатировать, что возобновлено энергоснабжение, которое 9 марта было ограничено в 14 областях. Ремонтные работы продолжаются и будут продолжаться круглосуточно до полного возобновления энергоснабжения», — отметил министр.

Галущенко отметил, что с 10 октября, когда начались российские регулярные массированные удары по энергетическим объектам Украины, украинские энергетики разработали ряд механизмов, как действовать в соответствующих экстремальных условиях.

Напомним, что 9 марта ВС России нанесли мощный удар по военной и энергетической структуре Украины. В частности, были применены гипрезвуковые ракеты «Кинжал».