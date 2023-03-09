Киев, 9 марта, 2023, 22:47 — ИА Регнум. На Украине возобновлено электроснабжение в большинстве областей, в которых в результате массированного удара ВС России были повреждены энергетические объекты, сообщает 9 марта пресс-служба украинского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика на Украине

Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. По его словам, на этот раз российская армия применила новую тактику нанесения ударов — использовались одновременно разные типы ракет и дроны.

«К сожалению, есть попадания как в объекты генерации, так и в объекты передачи, то есть электрические подстанции. Ситуация непростая, но уже сейчас мы можем констатировать, что возобновлено энергоснабжение, которое 9 марта было ограничено в 14 областях. Ремонтные работы продолжаются и будут продолжаться круглосуточно до полного возобновления энергоснабжения», — отметил министр.

Галущенко отметил, что с 10 октября, когда начались российские регулярные массированные удары по энергетическим объектам Украины, украинские энергетики разработали ряд механизмов, как действовать в соответствующих экстремальных условиях.

Напомним, что 9 марта ВС России нанесли мощный удар по военной и энергетической структуре Украины. В частности, были применены гипрезвуковые ракеты «Кинжал».