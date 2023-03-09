В центре Тель-Авива произошла стрельба, среди пострадавших могут быть граждане России

Тель-Авив, Израиль, , 22:17 — REGNUM Стрельба произошла в центре израильского города Тель-Авива. Об этом 9 марта сообщает издание The Jerusalem Post.

Стрельба Niels Noordhoek

По предварительной информации, стрельба произошла вечером 9 марта возле кафе на одной из улиц в центре Тель-Авива. Пострадали как минимум три человека, один из пострадавших находится в критическом состоянии.

По неподтверждённым данным, среди пострадавших могут быть граждане России. Обстоятельства инцидента устанавливаются.