Тель-Авив, Израиль, 9 марта, 2023, 22:17 — ИА Регнум. Стрельба произошла в центре израильского города Тель-Авива. Об этом 9 марта сообщает издание The Jerusalem Post.

Niels Noordhoek Стрельба

По предварительной информации, стрельба произошла вечером 9 марта возле кафе на одной из улиц в центре Тель-Авива. Пострадали как минимум три человека, один из пострадавших находится в критическом состоянии.

По неподтверждённым данным, среди пострадавших могут быть граждане России. Обстоятельства инцидента устанавливаются.