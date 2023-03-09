Варшава, , 21:54 — REGNUM В Польше началась установка противотанковых ежей на дорогах, ведущих в Белоруссию. Работы проводят военные подразделения. Сообщил 9 марта министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Мариуш Блащак Premier.gov.pl

Ранее он сообщал о таких защитных заграждениях на границе с Россией — на дорогах, ведущих в Калининградскую область

«Сегодня солдаты начали ставить укрепления на границе с Белоруссией. Это часть нашей стратегии защиты и сдерживания», — написал министр в Twitter.

На фотографии, сопровождающей пост Блащака в соцсети, двое военных устанавливают бетонные укрепления вдоль двойной линии заграждений из противотанковых ежей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский пригрозил в случае возникновения угрозы безопасности полностью закрыть движение через границу с Белоруссией.