Варшава, 9 марта, 2023, 21:54 — ИА Регнум. В Польше началась установка противотанковых ежей на дорогах, ведущих в Белоруссию. Работы проводят военные подразделения. Сообщил 9 марта министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Premier.gov.pl Мариуш Блащак

Ранее он сообщал о таких защитных заграждениях на границе с Россией — на дорогах, ведущих в Калининградскую область

«Сегодня солдаты начали ставить укрепления на границе с Белоруссией. Это часть нашей стратегии защиты и сдерживания», — написал министр в Twitter.

На фотографии, сопровождающей пост Блащака в соцсети, двое военных устанавливают бетонные укрепления вдоль двойной линии заграждений из противотанковых ежей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский пригрозил в случае возникновения угрозы безопасности полностью закрыть движение через границу с Белоруссией.