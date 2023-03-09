Вашингтон, 9 марта 2023, 21:41 — REGNUM В течение следующих нескольких месяцев украинский конфликт войдет в критическую стадию. Речь идет о сроке в четыре-шесть месяцев. Об этом во время слушаний в комитете Конгресса США заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

ВСУ
ВСУ
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В контексте разведданных следующие несколько месяцев, четыре, пять, шесть, станут критичными на поле боя на Украине», — цитирует директора ЦРУ РИА Новости.

При этом, как отметил Бернс, Россия сможет добиться тактических успехов в зоне конфликта, но они не будут значительными.

Как сообщалось ранее, в середине января 2023 года глава ЦРУ Уильям Бернс по распоряжению президента США Джо Байдена вёл переговоры с Киевом и Москвой о мирном урегулировании конфликта. Об этом сообщало издание Neue Zürcher Zeitung.