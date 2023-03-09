Вашингтон, , 21:41 — REGNUM В течение следующих нескольких месяцев украинский конфликт войдет в критическую стадию. Речь идет о сроке в четыре-шесть месяцев. Об этом во время слушаний в комитете Конгресса США заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В контексте разведданных следующие несколько месяцев, четыре, пять, шесть, станут критичными на поле боя на Украине», — цитирует директора ЦРУ РИА Новости.

При этом, как отметил Бернс, Россия сможет добиться тактических успехов в зоне конфликта, но они не будут значительными.

Как сообщалось ранее, в середине января 2023 года глава ЦРУ Уильям Бернс по распоряжению президента США Джо Байдена вёл переговоры с Киевом и Москвой о мирном урегулировании конфликта. Об этом сообщало издание Neue Zürcher Zeitung.