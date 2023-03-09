Жительница Берлина добилась разрешения женщинам плавать в общественных бассейнах с обнажённым торсом

Берлин, , 21:42 — REGNUM В Берлине женщинам разрешается плавать в общественных бассейнах топлес. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба Управления столичного сената по вопросам правосудия, многообразия и борьбы с дискриминацией.

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«После нового рассмотрения жалобы о дискриминации принято решение о том, что плавание с обнажённым торсом впредь должно быть разрешено и для лиц женского пола», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Управление обратилась жительница города и пожаловалась, что ей в 2021 году запретили находиться в бассейне топлес. При этом в правилах пребывания в бассейне не было различий для полов: предписывалось носить «стандартную плавательную одежду».

Стоит отметить, что ранее в ряде городов Германии также разрешили женщинам плавать в общественных бассейнах с обнажённым торсом.