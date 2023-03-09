Москва, 9 марта, 2023, 21:26 — ИА Регнум. В ночь на 11 марта в Москве будет морозно — до -20 градусов, а поздним вечером местами прольётся ледяной дождь. Такой прогноз сделал 9 марта ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве

По словам синоптика, к концу текущей недели метеорологическая обстановка в Центральной России ухудшится. Скандинавский циклон принесёт холод, хотя будет преимущественно солнечно и без осадков.

«Если в ночь на пятницу воздух остынет до -5–10, днём -1–6, то в ночь на субботу уже ударят настоящие январские морозы — в Москве -10–12, по области -9–14, на севере и северо-востоке Подмосковья местами до — 20», — рассказал Тишковец.

Во второй половине дня субботы 11 марта тёплый атмосферный фронт принесет тучи. Небольшой снег перейдёт в ледяной дождь.

Ранее синоптики предупреждали о надвигающихся на Сибирь сильных снегопадах, которые будут сопровождаться сильным ветром. Его порывы могут достигать 30 м/с.