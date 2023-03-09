Москва, 9 марта, 2023, 21:27 — ИА Регнум. Москва призывает Баку и Ереван проявлять сдержанность, а «воинствующая риторика» только мешает мирному урегулированию, независимо от того, с какой стороны она исходит. С таким заявлением 9 марта выступила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

Она прокомментировала обострение ситуации в Нагорном Карабахе, начавшееся в последние дни.

«Баку и Ереван должны неукоснительно соблюдать все положения трёхсторонних договоренностей на высшем уровне, в том числе касательно безопасности в Нагорном Карабахе и использования Лачинского коридора. Мы считаем, что деэскалации нынешней ситуации способствовало бы активное участие официального Еревана в поиске взаимоприемлемых развязок», — сказала Захарова.

Напомним, согласно данным Минобороны РФ, 5 марта произошла перестрелка между азербайджанскими военными и сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха. Сообщается, что с карабахской стороны погибли трое военнослужащих, а с азербайджанской — двое. С каждой стороны также было по одному раненому. Бой прекратился, благодаря вмешательству российских миротворцев.